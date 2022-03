Plakát - koncert KUH.Zdroj: Rabasova galerie Rakovník

Přednáška Moniky Švec Sybolové

Jan Zrzavý – starý mistr v dobách avantgardních

24. března 2022 v 18 hodinv Heroldově síni Rabasovy galerie

Co je tak uhrančivého na osobnosti Jana Zrzavého?

Co je tak uhrančivého na osobnosti Jana Zrzavého, čím nás dodnes fascinují jeho obrazy? Do jakého uměleckého směru ho zařadit? Jak o svém umění přemýšlel a mluvil sám autor? Takové otázky si položí ve své přednášce historička umění a edukátorka Národní galerie Praha Monika Švec Sybolová. S tou se rakovnické publikum nesetká poprvé. Na podzim tu nadchla přednáškou o průkopnickém Kupkovi.

Přednáška o jednom z nejpopulárnějších českých malířů dvacátého století začíná v Heroldově síni (synagoze) Rabasovy galerie ve čtvrtek 24. března v 18 hodin.

Plakát - přednáška Jan Zrzavý.Zdroj: Rabasova galerie Rakovník

Autor: Rabasova galerie Rakovník

