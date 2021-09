Koncem října budou moci s Kamilem Březinou další vybraní chemici absolvovat dvoudenní soustředění Cesta do hlubin studia chemie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze.

Kamil Březina k celé akci uvedl: „Chtěl bych moc poděkovat všem 5 excelentním studentkám našeho gymnázia za účast a reprezentaci na Letní škole VŠCHT v Praze i za to, že věnovaly část svých prázdnin místo oddechu rozšiřování svých obzorů ve strhující vědě budoucnosti – chemii. Paní ředitelka již všem přislíbila pochvalu. Moniku Marouškovou nejvíce zaujala imunochemická detekce anabolického steroidu, Giulia Berti si pochvalovala, že si mohla vyrobit vlastní kosmetický krém, Tereze Horníkové se zase nejvíce líbily odborné přednášky. Celkově studentky hodnotily program velmi pozitivně a označily jej jako přínosný pro svá následující vysokoškolská studia. Je úžasné, že se nám na GZWR dlouhodobě daří utvářet a rozvíjet zájem o chemii u studentů nižšího i vyššího stupně. Přáním do budoucna určitě zůstává, aby se Letních škol na VŠCHT Praha v příštích letech rádi účastnili další studenti našeho gymnázia, kteří v čarokrásné chemii najdou radost a zalíbení.“

Pro pedagogy byly připraveny celkem 3 půldny odborných přednášek s nejnovějšími vědeckými informacemi z různých oborů chemie, využitelnými ve středoškolské učitelské praxi, studenti v tu dobu absolvovali 3 bloky laboratorních prací ve špičkově vybavených laboratořích VŠCHT. Měli možnost zhlédnout nebo si i vyzkoušet velice zajímavé úlohy, jako např. analýza látek v životním prostředí, analýza látek v životním prostředí, stanovení vitaminu C, příprava kosmetických emulzí, stanovení energetického obsahu potravin, historické záznamové prostředky a barvy, 3D skenování skleněných a keramických archeologických nálezů, rychlá komplexní analýza piva, změny mléka při homogenizaci a pasteraci, nové trendy balení potravin, ověření pravosti skotské whisky, identifikace nových antivirotik, 3D fluorescenční mikroskopie nádorových buněk, klasická káva versus náhražky kávy, imunochemická detekce anabolického steroidu, příprava Paralenu a Aspirinu, chemická robotika, lehké slitiny pro automobilový průmysl, detekce methanolu v alkoholických nápojích Ramanovou spektrometrií nebo výroba kondomů. Jedno odpoledne naopak pedagogové navštívili laboratoře a studenti vyslechli odborné přednášky na zajímavá témata: Jak se rodí proteiny, konzervanty v kosmetice, nové trendy a staré problémy kovových biomateriálů. Program zakončil 3. den prorektor pro pedagogiku VŠCHT Praha doc. Milan Jahoda, který poděkoval všem účastníkům Letní školy a popřál klidný a úspěšný nový školní rok a pevné nervy.

