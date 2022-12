Po slušném nástřelu se pustil do závodu a zpočátku se mu moc nedařilo. Zdravě ho to naštvalo a začal kvalitně pracovat. Druhá položka byla bez jediné ztráty. Ve 3 a 4 položce ztratil pouhé 3 body. Poslední rány v závodě už střílel pod tíhou osobního rekordu, velice ho to svazovalo, ale zvládl se s tím poprat a závod zdárně dokončit. V této soutěži střílí všechny kategorie společně a Ondra s tímto výsledkem skončil na 31 místě.