Rakovničtí gymnazisté zápolili s matematickými úlohami v krajském kole olympiády

Čtenář reportér Čtenář

V letošním školním roce byli z Gymnázia Zikmunda WIntra v Rakovníku pozváni do krajského kola Matematické olympiády kategorie C čtyři studenti – Metoděj Svoboda (O3), Adam Bretšnajder (O5), Oliver Kodyš (O5) a David Majer (C1A). Celkem se do krajského kola s reprezentanty rakovnického gymnázia probojovalo dalších 20 studentů z celého kraje. Adam Bretšnajder se bohužel nemohl krajského kola účastnit.

Studenti rakovnického gymnázia, kteří se účastnili krajského kola Matematické olympiády. | Foto: GZW Rakovník