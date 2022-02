Rakovničtí střelci Smolný a Tichý zapsali dobré výsledky na závodech v Berlíně

Čtenář reportér Čtenář

Ondřej Smolný a Radek Tichý (trenér) si jeli zpestřit vzduchovkovou sezonu do německého Berlína. Zde se nachází moderní hala, kde lze i v zimě střílet malorážku. Ondřej dostal velmi jednoduchý úkol, střílet co nejméně osmiček a pracovat velmi tvrdě. To mu vyneslo krásný výsledek na celé body 580 bez jediné osmičky.

Rakovničtí střelci na závodech v Berlíně. | Foto: Jaroslav Smolný