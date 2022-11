Ten ve svém vystoupení zhodnotil energetický mix ČR a možnosti získávání energie v Evropě, hovořil o zrodu a důsledcích green dealu, dále přiblížil historii fotovoltaiky a popsal složení a výrobu fotovoltaických článků a panelů. Představil jejich typy a vymezil účinnost. Zmínil také ekonomickou stránku a náklady na pořízení malé fotovoltaické elektrárny o výkonu 2,5 kW, které činí zhruba 202 tisíc korun. V závěru svého vystoupení upozornil na levnější variantu – solární panely pro ohřev užitkové vody za cca 60 tisíc korun.

Po skončení každé přednášky byla otevřena diskuze, do které se studenti aktivně zapojili a zahrnuli pana doktora různými dotazy. Dostalo se jim vždy podrobné vysvětlující odpovědi. Konferenci ukončil Kamil Březina, který na závěr poděkoval Marku Stafovi za to, že přijal pozvání a bez jakýchkoliv finančních nároků rád přijel do našeho gymnázia prezentovat odborné informace o green dealu a fotovoltaice…

Chtěl bych poděkovat našim studentům, kteří velmi pozorně naslouchali oběma přednáškám a následně se aktivně zapojili do diskuze se svými dotazy. V letošním školním roce plánuje předmětová komise chemie uspořádat další podobnou konferenci na jiné zajímavé téma, které může studenty významně obohatit, poučit a umožnit jim kontakt se současnou vědou přímo na půdě naší školy.

Autor: Kamil Březina, GZW Rakovník

