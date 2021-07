Propojování metalu a tvrdého rapu má své zástupce i v Česku, což dokládá například legendární singl hardcorových Streetmachine a horrorcorové Sodomy Gomory Decibely hněvu. Právě ten se stal symbolem stejnojmenného luženského festivalu, který na pódium zve nahulené kytary a growlery, ale také rappery, jimž není nic svaté, a DJe, co to umí mistrovsky s pultem.

Kapela Streetmachine. | Foto: Festival Decibely hněvu

„Decibely hněvu je hudební akce, jejímž prostřednictvím chceme poukázat na fenomén, který odstartoval někdy na začátku devadesátých let. Tehdy se například thrashmetaloví Anthrax spojili s rappery z Public Enemy a nahráli spolu skladbu Bring The Noise. Propojování rapu a metalu je stále živé a má lidem pořád co nabídnout,“ říká organizátor festivalu Tomáš Weigl, mimo jiné také jeden ze zpěváků skupiny Monaste, která se snaží hranice mezi rapem a metalem, potažmo hardcorem stírat.