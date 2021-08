Díky skvělé práci Václava Víška a jeho blogu s názvem Vencovy pindy si můžeme porovnat, jak vypadala různá místa města Rakovník v minulosti a před několika lety. Jak se tato místa změnila? Můžete porovnat ve fotogalerii!

Pražská brána, jiný pohled. Jak je zřejmě, zástavba vpravo vzala za své. Důležité, že rakovničtí uchovali dvě brány ze čtyř. | Foto: Album starých pohlednic Křivoklátsko a Český kras / Václav Víšek

Rakovník, okresní město ve Středočeském kraji. Párkrát jsem zde byl, ale nemám na město nějaké speciální vzpomínky. Všechno jsem musel hledat v publikacích, mapách. A ještě leccos zůstalo, neodjížděl jsem domů s myšlenkou, že už tu nemám co dělat. Zase jiná situace. Každý záběr byl pro mne novinkou. A líbilo se mi tady. Hlavní, Husovo náměstí se mi nezdařilo porovnat a to hlavně z důvodu, že všechny staré fotky jsou foceny z výšky, zřejmě z oken domů. Těžko by mi bylo obíhat domy, aby mě pustili dovnitř, zvlášť když předem nevím, odkud bych měl fotit. Severně od náměstí, pod Vysokou branou, se pracuje na staré čtvrti, upravuje se. Mnoho domů je přestavěno, ale zůstala příjemná drobná zástavba.