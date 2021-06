Díky skvělé práci Václava Víška a jeho blogu s názvem Vencovy pindy si můžeme porovnat, jak vypadala různá místa města Rakovník v minulosti a před několika lety. Jak se tato místa změnila? Můžete vidět ve fotogalerii!

Srovnávací foto Rakovník. | Foto: Václav Víšek

"Vyjel jsem si do Rakovníka s knihou pana Bednaříka v batohu. Těšil jsem se na krásné rakovnické náměstí. Musel bych fotit proti ostrému sluníčku, fotky v knize jsou tak situovány. Až tedy jindy, až se sem dostanu někdy odpoledne. Ale to, co jsem vyfotil, je taky snad zajímavé.