Redakce dnes 14:52

Kam v Rakovníku o víkendu? Kam v Rakovníku s dětmi nebo třeba s kamarádkou či přáteli? Na takové otázky odpovídáme v informačním centru často. A odpověď je jednodušší než by se mohlo zdát. Zajděte do roubenky. Je to v centru města a přitom v úplném klidu. Tak jednoduché to je.