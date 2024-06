Tento renomovaný příbramský orchestr si na svá vystoupení na Rozvědčíku, zve zajímavé hosty z pěvecké branže. V přechozích letech se mezi hosty objevil například Tomáš Savka, David Uličník, Lucie Černíková, Martin Janský, Magda Vávrová - Rezková, nebo talentovaná zpěvačka Kateřina Tošnarová, která "zpívá srdcem".Tak se o této zpěvačce vyjádřil muzikant Karel Vágner, který si přijel poslechnout "Zahálkovu Berounku" v roce 2019. Jeho účast ale nebyla náhodná, muzikantské začátky jej totiž spojují s jedním z členů PBB - se Zdenkem Zahálkou. V letošním roce jsme měli možnost poslechnout si další zajímavé hosty - kvarteto JKH's Voices ve složení Jaroslava Kunická-Halamová, Irena Kadlecová, Marie Šmolíková a Ester Kubátová, účastnice pěvecké soutěže Superstar, která se prozpívala až do TOP 20.

Jen krátce k PBB. Orchestr byl založen skupinou příbramských muzikantů v čele s Pavlem Eliášem a své první veřejné vystoupení uskutečnil v r. 1981. V průběhu minulých let se o něm pochvalně vyjádřili významné osobnosti českého hudebního světa, ať již to byl Laco Deczi, Jana Koubková, Karel Velebný nebo Aleš Benda. A je to Aleš Benda, který s nepřehlédnutelnou profesionalitou provází slovem celé vystoupení.

close info Zdroj: Alena Vokáčová zoom_in Hostinec U Rozvědčíka hostil již podeváté Zahálkovu Berounku.

Ale vraťme se k matadorovi se jménem Zdeněk Zahálka. Protože za zmínku stojí, že jeho celoživotní láskou je hra na trumpetu a to již 77 let! Ne, není to chyba, svůj nástroj ovládá i ve svých devadesáti dvou letech !!! A tak mě napadá, není to hodno zápisu do Guinessovy knihy rekordů?

V každém případě se budeme příští rok opět těšit na úžasnou atmosféru, tentokrát na jubilejním desátém ročníku Zahálkovy Berounky. Je to v roce, kdy i PBB bude slavit významné výročí 45 let od svého založení.

Autor: Alena Vokáčová