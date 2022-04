„Díky lepší epidemické situaci letos otevíráme muzeum v obvyklém termínu na začátku dubna. Expozice budou otevřené až do konce října. Pro železniční fanoušky chystáme v průběhu turistické sezóny atraktivní program. Chybět nebudou tradiční setkání historických vozidel, model víkend nebo jízdy do depozitáře Národního technického muzea v Chomutově,“ říká Marek Plochý, ředitel ČD Muzea v Lužné u Rakovníka.

První jízdy historických vozidel jsou přichystané hned o prvním dubnovém víkendu. „Fanoušci historických vozidel, ale i rodiny s dětmi se mohou těšit na projížďky do okolí muzea. Na sobotu i neděli plánujeme dvě jízdy do Rakovníka a dvě do Nového Strašecí. Vlak sestavený z historických vozů poveze parní lokomotiva Všudybylka. V provozu bude i úzkorozchodná drážka s motorovou lokomotivou a vyhlídkovými vozy přímo v areálu muzea,“ doplňuje Marek Plochý.

Na návštěvníky muzea letos čeká několik novinek. „Hned od 2. dubna bude otevřená nová cyklopůjčovna ČD Bike. Půjčovna bude zatím fungovat ve zkušebním provozu a kola bude potřeba zarezervovat na e-mailu nostalgie@cd.cz. Inovovali jsme také některé vnitřní expozice,“ popisuje Marek Plochý.

Novinkou je také možnost domluvit si speciální komentovanou prohlídku muzea. Ta je určena pro skupiny nejvýše 5 osob a návštěvníci si během ní prohlédnou několik stanovišť a strojoven aktuálně dostupných lokomotiv. Běžně jsou tyto lokomotivy uzamčené. „Rozšiřujeme také spolupráci s Národním technickým muzeem. Při zakoupení vstupenky do muzea v Lužné získají návštěvníci možnost slevy na vstup do depozitáře NTM v Chomutově a obráceně. Obzvlášť lákavé to bude o letních prázdninách, na kdy opět připravujeme pravidelné jízdy zvláštních vlaků mezi Lužnou a Chomutovem,“ vysvětluje Marek Plochý.

ČD Muzeum nově nabízí i možnost pronájmu zasedací místnosti pro 20 osob pro firmy či skupiny, a to včetně možnosti zajištění občerstvení nebo dopravy.

Železniční muzeum ČD se nachází v sousedství stanice Lužná u Rakovníka a je snadno dostupné vlakem. Jeho návštěvu lze spojit s cestou do křivoklátských lesů, historického města Rakovníka nebo do dalších turistických cílů v okolí. Podrobné informace o ČD Muzeu v Lužné u Rakovníka, aktuální otevírací době a nostalgických jízdách parních či motorových vlaků jsou na stránkách www.cdnostalgie.cz.

Autor: Petr Pošta, České dráhy