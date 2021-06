Kulturymilovní Rakovničané se dočkali. Ve Výstavní síni na radnici Rabasovy galerie se po dlouhé přestávce uskutečnila nefalšovaná vernisáž. Svou výstavu s názvem Zahrada otevřená tam společně s ředitelem a kurátorem galerie Václavem Zoubkem zahájila malířka Marie Smetanová. O výjimečný hudební úvod se postarali báječnými úpravami bluesových Kainarovek pianista Jan Klement a zpěvačka Eva Černá. Svým výkonem návštěvníky emocionálně i smyslově „poladili“.

Vernisáž výstavy Zahrada otevřená. | Foto: Jaroslav Krejčí

O samotné vtažení do vystavených obrazů se skvěle postarala sama autorka. Připomněla, že navazuje na Školu vidění svého učitele Radoslava Kutry, který říkal, že malovat se dá všechno. Takový přístup jí pomáhá překonávat nové malířské výzvy. V Rakovníku vystavuje obrazy, kterými se „promalovávala“ do svého nového životního prostoru v Tetíně na Berounsku, kam se s rodinou přestěhovala. Diváka zaujmou bohatými a krásnými barevnými souzvuky hledanými přímo v přírodě. A mnohé uklidní autorčina upřímná žádost, abychom v jejích malbách nehledali skryté a složité obsahy, ale jen potravu pro naše hladové smysly.Výstava trvá do 11. července.