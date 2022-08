Šmoulové, Asterix, auta a další hračky. Nakoukněte do světa Kinder překvapení

Máte rádi překvapení a fantazii? To by vás mohla zajímat výstava s názvem Sběratelský svět Kinder, která je k vidění v novostrašeckém muzeu do 11. září. Ve výstavní síni jsou k vidění figurky, hračky a puzzle ze známých čokoládových vajíček.

Výstava figurek z čokoládových vajíček Kinder. | Foto: Muzeum Nové Strašecí