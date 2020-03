Pod vedením učitelky Gabriely Vyskočilové uspořádala ISŠ Rakovník v pondělí 17. února netradiční soutěž v anglickém jazyce s názvem English travelling - poznej hudební hvězdy.

Letos se do ní zapojil rekordní počet týmů, a to 28. Byli jimi žáci rakovnického okresu i okolních regionů. Tento ročník byl mimořádný, velmi překvapil velkou konkurencí, která motivovala žáky k předvedení co nejlepších výkonů.