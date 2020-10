“Příroda se právě zbarvuje do překrásných tónů. Počkejte si, až alej zahalí mlha, prosvítí slunce nebo listí stromů načechrá vítr a zachyťte nádhernou atmosféru. Těšíme se na vaše úlovky,” říká Karolina Kostićová z Arniky. Tři nejlepší snímky zvolí patroni ankety Alej roku. Pořadatelé pak začátkem ledna 2020 odhalí vítěze, který získá digitální zrcadlovku značky Canon.

Patroni Aleje roku jsou například malířka a herečka Iva Hüttnerová, zpěvačky Sestry Havelkové, muzikálová zpěvačka a herečka Petra Vojtková, botanik Václav Větvička, fotograf Jan Cága, Petr Kučera z Mendelovy univerzity v Brně, spisovatelky Marie Hrušková a Marie Holečková, ředitelka audit.dane.cz Jana Moučková.

Cílem ankety Alej roku je přitáhnout pozornost lidí k alejím, které patří ke zdravé a fungující krajině. Hledejte s námi nejkrásnější vznosná stromořadí, upozorněte na ty, kterým hrozí zánik, a představte nám mladé aleje, které jste vysadili, a o které budete pečovat i v příštích letech. Krajina bez alejí je jako obraz bez rámu.

Hlasovat je možné ZDE.

Pravidla fotosoutěže

Každý účastník ankety Alej roku se v nominačním formuláři může rovněž přihlásit do fotosoutěže o nejkrásnější fotografii aleje.

Do fotosoutěže bude přijata fotografie nahraná do nominačního formuláře pod číslem 1.

Pro přijetí fotografie do fotosoutěže je nutné rozlišení alespoň 3500x2300 pixelů, povolený je výhradně formát JPEG.

Soutěžící může v jednom ročníku do fotosoutěže přihlásit jen jednu fotografii, a to i v případě, že nominuje více alejí.

Pokud nominující využívá v nominaci fotografie, jež nefotil sám, musí mít souhlas jejich autora a je povinen uvést jeho jméno. Ve fotosoutěži má v případě vítězství nárok na výhru autor fotografie.

Tři vítězné fotografie vybere porota složená z patronů ankety Alej roku.

Ceny budou výhercům, rozumí se autorům fotografií, předány osobně při slavnostním vyhlášení výsledku ankety Alej roku, nebo v kanceláři Arniky individuálně dle dohody. Nebude-li cena převzata do 3 měsíců od prvního kontaktování autora o jejím vyzvednutí a nedomluví-li se obě strany jinak, nárok na ni zaniká.

Výherce fotosoutěže se v dalších ročnících může zúčastnit pouze soutěžní ankety Alej roku (ne fotosoutěže).

Autor: Jiří Kaňa