/FOTO/ Pro které psí obyvatele Poděbradského útulku HARYK byl duben a květen šťastný měsíc? Naše fotogalerie je plná psů a fenek, které mají nový domov, novou rodinu. Někteří se v útulku ohřáli jen chvíli, jiní tu bydleli déle a dokonce se sem některý vrátil. Silné příběhy těchto čtyřnohých chlupáčů mají díky hodným lidem šťastné konce. Ať už našli domov přímo v Poděbradech a okolí nebo až u Rakovníka či v Chrástu.

Maxo s novou rodinou. | Foto: Poděbradský útulek HARYK

Kešík se díky novým majitelům zabydlel v Poděbradech a prochází se po lázeňském parku. Hopíkovým revírem je Kolínsko a užívá si dům se zahradou i dětmi. Hery se přestěhoval kousek od Poděbrad. Roník hlídá své milované paničky ve Stochově a chodí na dlouhé i patnáctikilometrové procházky. Beník zase chodí s novým páníčkem do Mrzkovic na pivko. Daisy je hlídající kráskou v Chrástu. Čertík přišel do Poděbrad ze Sadské a putoval do nového domova k Rakovníku.