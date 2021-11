Doprovázející vyučující Kamil Březina k tomu dodal: „Jsem moc rád, že jsem mohl našim nejlepším chemikům takovou výjimečnou událost nabídnout. Velmi mě potěšilo, že studenti tuto možnost bez váhání s nadšením přijali a že věnovali oba dny podzimních prázdnin svému dalšímu vzdělávání a poznávání hlubin fascinujícího vědního oboru – chemie, jak ostatně napovídá sám název této akce.“

Při registraci obdržel každý účastník tašku s různými propagačními předměty. Celý program Cesty do hlubin studia chemie zahájil v největší posluchárně Chemického ústavu Přírodovědecké fakulty UK proděkan chemické sekce prof. Ivan Němec, který všem popřál mnoho nových poznatků a zajímavých zážitků. Poté následovala úvodní slova vedoucích šesti chemických kateder, kteří představili jednotlivá pracoviště – Katedru anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie, biochemie, fyzikální a makromolekulární chemie a učitelství a didaktiky chemie. Oba dny měli všichni účastníci zajištěno ranní i odpolední občerstvení bufetového typu a oběd v přilehlé studentské menze. Po skončení pracovní části prvního dne se uskutečnil společenský večer, který zahrnoval hodinové představení Chemie ohňostroje přímo ve velké posluchárně v režii vysokoškolských pracovníků fakulty. Následovala večeře v menze. Účastníci měli zajištěno ubytování zdarma na vysokoškolských kolejích na Jižním Městě.

Pro pedagogy byly připraveny odborné přednášky s nejnovějšími vědeckými informacemi z různých oborů chemie, studenti v tu dobu absolvovali 3 laboratorní práce v dobře vybavených laboratořích Přírodovědecké fakulty. Měli možnost vyzkoušet si velice zajímavé úlohy z nabídky: syntéza methyloranže, separace potravinářských barviv elektroforézou a chromatografií, kvašení cukrů, stanovení enzymové aktivity, zlatý déšť a další barevná kouzla s halogenidy kovů, sestrojení vlastního alkoholtesteru, extrakce mentholu z bonbonů, UV/VIS spektrometrie, polarografie, elektronová mikroskopie, chemik detektivem. Jednou naopak také pedagogové navštívili laboratoře a studenti vyslechli odborné přednášky na zajímavá témata: jedy v historii, detektivkách a současnosti, organické sloučeniny fosforu aneb cesta od bojových látek k medicinální chemii, biochemie a nanomedicína, porézní organické polymery, svět nanomagnetů. Celý blok pro žáky pak končil přednáškou v angličtině na téma Scientific and science communication. Všem účastníkům byla představena také fakultní knihovna chemie s pestrou nabídkou služeb.

Jak hodnotí celou akci profesor Kamil Březina? „Absolvovaný seminář vnímám jako mimořádně zajímavý a zdařilý. Chtěl bych moc poděkovat oběma studentům za vzornou reprezentaci našeho gymnázia na Cestě do hlubin studia chemie i za to, že věnovali podzimní prázdniny místo oddechu rozšiřování svých obzorů ve strhující čarokrásné vědě – chemii. Paní ředitelka Voráčková jim za to udělila pochvaly. Studenti celý program rozhodně označili jako přínosný pro svá následující vysokoškolská studia. Elišku Hendrychovou nejvíce zaujaly odborné přednášky, Jiřího Bohuslava upoutala příprava vlastního alkoholtesteru.“

Autor: Kamil Březina, GZW Rakovník