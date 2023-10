/FOTOGALERIE, VIDEO/ Hudení festival Heroldův Rakovník se čtvrtým koncertem přehoupl do své druhé poloviny. Tentokrát si posluchači přišli vychutnat vystoupení tenoristy Marka Žihly s klavíristkou Kristinou Markovou Stepasjukovou. Akce se v rámci festivalu Heroldův Rakovník konala v neděli 1. října.

Posluchači si mohli vychutnat vystoupení tenoristy Marka Žihly s klavíristkou Kristinou Markovou Stepasjukovou. | Foto: Jaroslav Krejčí

Stoupající hvězda pěveckého nebe a rakovnický rodák Marek Žihla se do svého rodiště rád a často vrací, ovšem pokaždé se představí v jiné roli. Tentokrát nabídl spolu s respektovanou klavíristkou písňový cyklus Franze Schuberta „Die Schöne Müllerin“.

Sám zpěvák v úvodním proslovu připomněl, že je to letos právě dvě stě let, co tento legendární kus začal vznikat, a zároveň upozornil, že na den koncertu připadá i Mezinárodní den hudby. Pak tedy následovala oslava v podobě krásně předneseného romanticky tragického příběhu o nenaplněné lásce mlynářského tovaryše ke krásné mlynářce.

Festival pokračuje v neděli 8. října koncertem Českého saxofonového kvarteta, které přijede oslavit dvacáté výročí své koncertní činnosti. Vstup na koncert je volný.