Tereza Mlynaříková bude v rakovnickém muzeu přednášet o lidových písních

Srdečně vás zveme na první přednášku Klubu cesty za poznáním s názvem Co na srdci to na jazyku… aneb povíme si to písničkou, která se uskuteční v úterý 14. září 2021 od 17 hodin v přednáškovém sále Muzea Nové Strašecí. První přednášky z cyklu Hudba v životě člověka se ujala Mgr. Tereza Mlynaříková – vedoucí Základní umělecké školy Stochov. Lektorka nám přiblíží příběh lidové písně, která provází člověka od dávných dob.

Ilustrační foto. | Foto: externista VLP