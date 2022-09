VIDEO: Letošní Heroldův Rakovník byl zahájen!

Srdcaři a Teribear rodina

„Je třetí den TERIBEARa a i když prší, neodradilo to spoustu nadšenců, kteří přišli a chtějí pomáhat. Ráno trať zaplnily školy, které od nás dostaly čipy zdarma a také děti z dětských domovů. S nimi jsem obešla pár koleček, dostala od nich ručně pleteného TERIBEARa a utvrdila jsem se opět v tom, že to, co děláme, má smysl. Na trati se vystřídalo spoustu slavných osobností, kroužili tu zdatní účastníci i výherci všech uplynulých ročníků, maminky s kočárkama, pejskaři, lidi všech věkových skupin, no zkrátka rodina, nejen ta moje vlastní“, uvedla patronka nadace, Tereza Maxová.

Trať spletená z příběhů

Teribear je trať plná příběhů, pomáhá se zde konkrétním lidem, kteří na začátku nebo v průběhu života neměli štěstí jako ostatní. Na startu akce byli i ti, kterým v minulosti nadace pomohla k uskutečnění jejich snu. Happening odstartoval Radek Laci, kterému nadace pomohla na jeho životní cestě a dnes je úspěšný fitness trenér, byli tu také sourozenci Bohunka Sommerová a Miro Bartoš, kteří oba vyrostli v dětském domově a nadace jim pomohla při studiích, aby se mohli věnovat opernímu zpěvu. Tohle jsou konkrétní střípky z mozaiky pomoci, kterou se nadaci za 25 let činnosti povedlo realizovat.

Cílem Teribeara je také pomáhat konkrétním příběhům, každý si může vybrat, komu peníze za jeho nachozené či naběhané kilometry poputují. Okruhů pomoci je celkem deset, můžete pomáhat ohroženým těhotným maminkám, rodinám v nouzi, maminkám z azylových domů začít znovu, návratu dětí z ústavů zpět do rodiny, podpořit pěstounskou péči a adopci, pomoci týraným dětem najít cestu z pekla, dětem z ústavní výchovy zažít radostné dětství, pomoci mladým lidem z dětských domovů studovat, zahojit bolavou dětskou dušičku, pomoci mladým lidem stát na vlastních nohou. Za všemi příběhy se skrývají konkrétní lidí s jejich osudy.

Trať je otevřená pro všechny až do neděle 18. září, pomáháme nonstop ve dne v noci, stačí jen přijít a přidat se k ostatním. Více informací najdete na www.teribear.cz

Jak: Pomocí Teribear čipu umístěném ve startovním čísle se vám budou načítat kilometry dosažené na určeném Teribear okruhu. Kilometry se zaznamenají na vaše elektronické konto, takže máte přehled prostřednictvím průběžné výsledkové listiny, jak jste pomohli.

Jak se přidat: Online registrace za jednorázový poplatek 250 Kč zahrnuje pořízení čipu opravňujícího k volnému pohybu na trati po celou dobu konání akce. Prodej registrací je uskutečňován jménem Nadace Terezy Maxové dětem v rámci veřejné sbírky číslo: S-MHMP/1501799/2012 a částka je určena na pomoc dětem.

Autor: Linda Vojancová

