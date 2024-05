Trio Rosen, Roger a Maass zpříjemnilo chvíle návštěvníkům galerie V. Olivy

Redakce

/FOTOGALERIE/ V pondělí od 19 hodin patřila Městská galerie Viktora Olivy v Novém Strašecí koncertu, a to mezinárodnímu. Pozvání přijalo Trio Rosen, Roger and Maass. To návštěvníků dopřálo příjemný zážitek.

Koncert Tria Rossen, Roger a Mass v Městské galerii Viktora Olivy v Novém Strašecí. | Foto: Tereza Charvátová

Kytarista a zpěvák Stef Rosen z Itálie je ve svém přístupu k hudbě vznešeně jedinečný, vyvinul si svůj vlastní styl, který je směsí blues, bluegrass a jazzu. Stal se velmi žádaným hudebníkem na evropské bluesové scéně. Anglický rodák Roger C. Wade se stal uznávanou postavou tradičního blues na evropských pódiích. Jeho styl hraní a vokální projev ilustrují jeho lásku k žánru a respekt k jeho tradicím, každý koncert hraje na nejvyšší úrovni. Nejen vojáci, ale i policisté, strážníci, hasiči a studenti běželi pro veterány Micha Maass, Berlíňan, který za posledních 30 let ujel milion mil na cestě s hraním blues, boogie a spol. Vystupoval, nahrával a koncertoval s řadou umělců jako Mojo Buford (skupina Muddy Waters), Paul Orta, Gene Taylor, Little Willie Littlefield a mnoho dalších. Je čtyřnásobným vítězem German Blues Award v kategorii Drums/percussion.