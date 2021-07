Trunaj beachvolejbalistů v Přílepech ovládli Jokeři

Čtenář reportér





V Přílepském Koutku se zase sportuje! V sobotu se sjelo do klubu asi 15 lidí, z nichž vzešlo pět přihlášených týmů do turnaje - KUPKY (Martin a Irena), Badalovi (Radek a Jitka), The Jokers (Honzík a Lucka), Kačka a Kuba a Tomáš a Eliška. České země zachvátilo o tom víkendu nebývalé (tropické) vedro, a tak ředitelka Lucka váhala, zda turnaj uskutečnit, nebo prostě jen volně, dle libosti a individuální kondice, se na rozpáleném kurtu střídat. Natěšení účastníci se rozhodli pro turnaj – šlo vlastně o deset zápasů celkem, každý tým čtyři, a to všichni zvládnou. Hrálo se na na jeden set do 21 vítězných bodů.

Přílepský turnaj v beachvolejbale. | Foto: Marcela Krčmářová