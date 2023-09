/FOTOGALERIE/ Plážový turnaj na přelomu léta a podzimu se ve Sportovním klubu Koutek v Příletech skvěle vydařil. Ředitelka Lucka získala plnou sestavu 8 týmů. Turnaj byl obsazen 14 dní předem a navíc z velmi zkušených hráčů.

Vyhlášení výsledků. | Foto: se souhlasem Marcely Krčmářové

A po pátečním celodenním deštíku prohřálo pískový kurt sluníčko, a tak našel uplatnění i připravený bazén.

Nastoupili:

Zuzka a Petr (Praha) – pravidelní účastníci

Hanka a Michal (Praha) – Michal v Koutku poprvé

Libuška a Tomáš (Neratovice) – Tom v Koutku poprvé

Katka a Honzík (Praha) – pravidelní účastníci, spolu favorité

Kamila a Maťo (Praha) – vítězové jarního turnaje v Koutku

Lucinka (ředitelka - domácí) a Martin (Dvůr Králové)

Martin a Irena (Praha) – pravidelní účastníci

Janička (Benešov) a Hopík (Praha) – Jana v Koutku poprvé

Protože se dny už krátí a turnaj je počtem účastníků nabitý, a protože si všichni chtějí zahrát se všemi (zavrhli dělit se do skupin), rozhodla ředitelka hru v tabulce každý s každým, a to na jeden set do 21 bodů, při 11 se mění strany. Takto se zadařilo dohrát poslední zápas před 18 hodinou. V 18.30 hodin bylo vyhlášeno pořadí a předány ceny vítězům.

Podle předpokladu, jak se dá Honzík dohromady s Kačkou, nejsou k poražení: s týmem 1 - 21:15, s 2 – 21:9, s 3 – 21:11, s 5 – 21:13, s 6 – 21:19 (nejtěsnější výsledek), se 7 – 21:4 (nejlepší výsledek), s 8 – 21:17. Tyhle výsledky vlastně dobře odrážejí i kvalitu zúčastněných týmů. V tabulce došlo k zajímavému zauzlení na místech 4 - 6.

Tyto týmy měly shodně tři vítězství. Ani vzájemné zápasy rozhodnout nepomohly. Proto rozhodčí Martin K. propočítal skóre a rozhodly získané body v jednotlivých zápasech. Libuška s Tomášem měli pozitivní skóre +2 body – 4. místo celkově, Zuzka a Petr vyrovnané skóre – 5. místo, Kamila a Maťo záporné skóre -2 body – 6. místo.

Konečné pořadí:



Honzík a Katka ( sehraný tým potvrdil své kvality)

Janička a Hopík

Lucka a Marťas

Libučka a Tomáš

Zuzka a Petr

Kamila a Matěj – jarní vítězové

Martin a Irena

Hanka a Michal

Protože se kromě účastníků turnaje sjelo do Koutku i hodně mládeže a dětí, došlo ještě v neděli k vedlejšímu turnaji rodinných týmů. Koutek si tak chystá kvalitní hráče i pro budoucnost.