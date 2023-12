V pátek 22. prosince proběhne ve sportovní hale TJ TZ Rakovník druhý ročník turnaje ředitele věznice Oráčov ve florbale. Své schopnosti v tomto moderním sportu mezi sebou změří celkem šest týmů z ozbrojených složek.

| Foto: se souhlasem Pavla Žáka

Do turnaje se zapojí - VS ČR ORÁČOV, VS ČR NOVÉ SEDLO, VS ČR PŘÍBRAM, VS ČR VŠEHRDY, VS ČR VINAŘICE a PČR RAKOVNÍK.

Turnaj bude oficiálně zahájen ředitelem věznice Oráčov ráno v půl osmé. V průběhu turnaje bude odehráno celkem 15 utkání po 20 minutách. Všem, kteří se rozhodnou přijít, přejeme příjemnou podívanou.

Vstupné je zdarma a abychom vás v předvánočním čase potěšili, rozdáme v průběhu posledního zápasu přítomným divákům lístky do bohaté tomboly. Vyhlášení výsledků turnaje je odhadováno na 14.30 hodin.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem sponzorům, kteří věnovali ceny do turnaje: Tradiční pivovar v Rakovníku, Procter & Gamble – Rakona, s.r.o., eFlorbal, Koupelny Ptáček, Kavárna Bistro Kuki-Kněževes.

Věznice Oráčov