Vánoční nadělování v Samsonu začíná už ve čtvrtek

Čtenář reportér Čtenář

Srdečně zveme do Galerie Samson Cafeé v Rakovníku, kde se v době od 25. listopadu do 2021 do 7. ledna 2022 uskuteční tradiční vánoční prodejní výstava Vánoční nadělování!

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Helena Zelená Křížová