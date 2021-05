/FOTOGALERIE/ Číslo 95 je úctyhodný věk. Takového věku se obvykle dožívají pouze senioři! A Hurvínek je malý kluk. O to jsou narozeniny cennější. Mánička, která letos oslavila jednadevadesát tvrdí, že to nejsou kulatiny a že se to slavit nemusí, ale kdo by řeči tak mladé holčičky poslouchal.

Hurvínek v osmdesátých letech. | Foto: archiv divadla

V roce 1926 se to stalo. V přídavku komedie Rudolfa Nešvery "Počestný dům" se na scénu divadla Feriálních osad v Plzni přikolébalo cosi roztomilého v bílé, vzadu se nebezpečně rozevírající košilce. Přineslo to Spejblovi židli a řeklo to "rukulíbám". Zdůrazňujeme tu symboliku. V představení "Počestný dům"! Naše rodina je slušná rodina od samých počátků!