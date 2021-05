VIDEO: Fanoušci Rytířů přivítali své oblíbence po návratu z Jihlavy

Čtenář reportér





Hokejové play-off Chance ligy se pomalu blíží ke svému konci. Již za několik dní, nejpozději ve čtvrtek, bude známo, kdo letos vybojuje postup do nejvyšší soutěže. Lépe měla za extraligou nakročeno Jihlava, která se ujala vedení v sérii 2:0 na zápasy. Kladenští fanoušci v ten moment usoudili, že je pravý moment svým Rytířům ukázat, že v této hokejové bitvě nejsou sami. Při odjezdu hráčů do Jihlavy fandové vyprovodili hráče skandováním. A zabralo to. Rytířům se povedlo srovnat sériii na 2:2. Při návratu na kladenský zimní stadion na hokejisty opět čekalo velké překvapení - několik desítek věrných, kteří hlasitým fanděním opět vyjádřili družině kolem Tomáše Plekance a Jaromíra Jágra podporu. Jeden z fanoušků návrat Klaďenáků domů zachytil na videu, které si můžete pustit níže.