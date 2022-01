Zájem o fotografii se u Josefa Seiberta projevil již v dětství, kdy mu v patnácti letech jeho děda Josef Šneberk (keramik, malíř a vášnivý fotograf) dal do ruky první fotoaparát – ruskou Smenu. „Děda mi vysvětlil, jak mám zaostřit, co je expozice a čas (u Smeny se skoro všechno odhadovalo), jak držet pevně tělo, co je kompozice a zlatý řez, co má být na snímku ostrý a co rozostřený,“ vzpomíná autor výstavy. Dříve používal Praktiku, Flexaretu, pár let vlastní také digitální zrcadlovku Canon 70 D, ale v současné době u něj vítězí zrcadlovka Polaroid SX 70, kterou fotil i Andy Warhol.

Svoje znalosti o fotografii dále rozvíjí četbou odborné literatury, praktickými zkušenostmi a poznatky získanými na výstavách zkušených fotografů. Mezi jeho vzory patří např. Helmut Newton se svými portréty slavných osobností a Holanďan Anton Corbijn, který fotil kapely Metallica, Depeche Mode či U2 černobílými sépiovými fotografiemi.

Na svých prvních snímcích zachytil přírodu okolí Šamotky, kde tehdy bydlel, ale i třeba místní továrnu s komíny a starou vlečku. Koleje mu učarovaly a fotí je vlastně dodnes. Ostatně fotí vše, co se mu líbí, nebo co si myslí, že by se mohlo líbit i ostatním. Od přírody až po akty. Své fotografie dále dotváří pomocí počítače. Jeho fotografie jsou netradiční, originální a akční. Člověka přinutí zamyslet se nad tím, jak je autor udělal. Často se zblízka musíte přesvědčit, že se nejedná o zdařilou olejomalbu.

Přijďte se přesvědčit i vy o citlivé duši a brilantním oku autora.

Autor: Muzeum Nové Strašecí

