VIDEO: Nenechte si ujít online koncert rakovnické skupiny The Smallpeople

Už se nám to skokem blíží! A kdo o ničem neví, ať nastraží uši! Ve čtvrtek 20. ledna od 20:00 má skupina The Smallpeople tříkrálový online koncert z Tylova divadla v Rakovníku. My už se moc těšíme a pilně se chystáme…

Skupina The Smallpeople. | Foto: archiv skupiny