Změnilo mi to život, prospělo energii, životní síle a zdraví! Netrápí mě již žádné nemoci, které jsem mívala, ani viry, záněty, infekce a další dnes tak běžné nemoci ve světě lidí. Zdraví je přirozené. Ta síla je v nás a každý za něj i za svůj život svobodně zodpovídáme. Miluji chlad a vodu natolik, že v ní ponořená maluji obrazy. Nechám se unášet energií chladu a vody a vznikají tak zajímavé obrazy z různých míst vod.

Pokaždé vnímám sílu řeky, jezera, potoků a různých míst do kterých se nořím a vznikají tak různé obrazy, díky její ryzí síle, laskavosti přírody a příběhům, které voda z daného místa vypráví. Když v ledové vodě maluji, používám pod plátno velký plovací tácek nad kterým míchám i barvy, abych vodu nezašpinila. Voda je živá a velice ji ctím, sami jsme z vody.

Voda i chlad je pro mě hlubokým zážitkem ve kterým se pojím se sílou celistvosti - Země, přírody, vesmíru a tím i sama se sebou. Je to úžasné, změnilo mi to život, díky tomu jsem změnila svůj životní postoj, postupně začala tvořit, věnovat se divokým bylinkám a plnohodnotné rostlinné stravě a dalším věcem, které jsou smysluplné- jako je život v souladu s přírodou a tím i se sebou. Imunita díky vědomému otužování, vnímání přírody jako vřelého přítele a celostní práci na sobě funguje. Máme-li v současné covidí době problém mnohdy s dechem, volně dýchejme. Přijměme to, pochopme proč, co tu jako lidé dosud děláme sobě a Zemi a naučme se dýchat, žít laskavě a ctít. Klece, ohrádky a rozdělování společnosti kvalitu života a zdraví nezaručí.



Naučme se žít. To je náš úkol- umět skutečně žít a zodpovídat za své zdraví a svůj život. Příroda je tu s námi jako přítel v harmonii, v dobru mezi světlem a stínem. Dech je sám život, je jako strom života, který dává kyslík. Vše je se vším propojené. Učme se od přírody být a žít skutečný život.

Autor: Luisa Püschelová