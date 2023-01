Výborně, Jonáši! Student rakovnického gymnázia slaví mezinárodní úspěch

Zdatní angličtináři z Gymnázia Zikmunda Wintra v Rakovníku poměřili svoje schopnosti v mezinárodním testování soutěže Best in English 2022. Online test trval 60 minut a prověřil jazykové schopnosti až do extrému. Maxima bodů nedosáhl v Evropě nikdo. Z bezmála 23 tisíc účastníků se Jonáš Fischer (O8) umístil bodově na dvacáté příčce, což je vzhledem ke konkurenci parádní výsledek. Dokázal, že angličtina na naší škole má skvělou úroveň. Gratulujeme a děkujeme!

Mezinárodní testování soutěže Best in English 2022 - Jonáš Fischer. | Foto: GZW Rakovník