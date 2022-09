Bylo pod mrakem, na vodě Slapské přehrady se válela mlha, ale nechtěl jsem už déle odkládat tuhle dlouho naplánovanou cestu. Nedaleko Sedlčan nad sráznými břehy Vltavy jsem chodil a hledal, a jako obyčejně se prodíral vším možným. Voda nahoře, voda dole, ale nedbal jsem. Vonělo to tu dávnou minulostí. To příšeří dodávalo putování silný nádech tajemna. Tak tady žili, pracovali a i válčili naši dávní předci. Z celé té slávy zbývají mohutné valy a několik informačních tabulí. Škoda, že je nespojuje nějaká naučná stezka, člověk by se spíše vyhnul bloudění. Ale zase je možnost vše řádně prochodit.

K tomu přenáramné výhledy na přehradu, zvláště z vyhlídky opata Zavorala, kde stojí kříž a je tu i pamětní deska na husitskou dobu.