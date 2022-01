Výstava keramika Václava Vágnera byla prodloužena do 6. února

Čtenář reportér Čtenář

Výstava rakovnického keramika Václava Vágnera bude prodloužena do 6. února 2022! Máte tak jedinečnou možnost si ještě přijít do Petrovcovy výstavní síně prohlédnout jeho práce posledních let a koupit katalog, kde je zachycen průřez jeho mnohovrstevnatou tvorbou. Stále jsou v prodeji některá z jeho děl. Těšíme se na vás!

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Dílo Václava Vágnera. | Foto: Muzeum T.G.M. Rakovník