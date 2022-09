Výstava Muzeum zevnitř ukáže skrytá místa kulturních institucí

Jaké jsou úkoly a povinnosti muzea a jejich pracovníků a co všechno se v muzeích děje mimo zraky návštěvníků? Každý člověk, který běžně navštěvuje kulturní instituce, určitě slyšel a zná slovo restaurování. Mnoho lidí však už ale neví, co se pod touto profesí schovává a co vše zahrnuje. Výstava s názvem Muzeum zevnitř aneb skrytá místa kulturních institucí, která bude otevřena v Muzeu Nové Strašecí 20. září, vás seznámí s jednotlivými body této profese a pomocí četných fotografií vás zavede do tajů tohoto řemesla. Součástí výstavy budou také podrobné manuály a návody, jak si případně můžete vyspravit své vlastní poškozené předměty doma, včetně potřebných vhodných materiálů s odkazy, kde je pořídit.

Muzeum Nové Strašecí. | Foto: Muzeum Nové Strašecí

S ohledem na výročí (570 let) počátku tisku první tištěné knihy (42 řádkové bible od J. Guttenberga v roce 1452) jsme jako první téma, kterému se budeme věnovat, zvolili péči o papírové sbírky. Dozvíte se, nejen jak se o jednotlivé papírové sbírky pečuje, ale budete si moci také samotnou péči – opravy a restaurování, přímo vyzkoušet na svých přinesených materiálech nebo na již připravených vzorcích prostřednictvím několika workshopů. Tyto workshopy budou probíhat během výstavy a seznámí vás nejen teoreticky, ale především prakticky s jednotlivými body restaurování. Budete si tak moci sami vyzkoušet, jaké je to spravit historickou listinu nebo i vaši osobní. V příštích letech plánujeme soubor následujících výstav, které budou zaměřeny i na další materiály běžně se vyskytující v rámci muzejních sbírek (např. textil, kov, keramika, dřevo a polymery). Výstava Muzeum zevnitř aneb skrytá místa kulturních institucí.Zdroj: Muzeum Nové Strašecí Těšíme se na vaši návštěvu! Autor: Irena Smržová, Muzeum T.G.M. Rakovník