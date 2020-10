Výstava Střední Čechy během stavovského povstání

Čtenář reportér





Jakmile to bude možné, jste zváni do Galerie Samson Cafeé na putovní výstavu Střední Čechy během stavovského povstání a české války (1618-1621), která potrvá do 22. listopadu 2020. Pokud to situace v ČR neumožní, připravíme pro Vás alespoň online prezentaci výstavy (sledujte www.muzeumtgm.cz).

Plakát k výstavě Střední Čechy během stavovského povstání. | Foto: Muzeum T. G. Masaryka v Rakovníku