VÝZVA: Našli jste v lese houby nebo "houby"? Pochlubte se nám!

Malá hádanka: Víte, co je na světě nejvíce hledané a přitom to ani není ztracené? Ano, jsou to oblíbené plody lesa s kloboučky nebo uchy, kterých každoročně jen v České republice nasbírají milovníci hub stovky kilogramů. Patříte i vy k nim, nebo jste jen sváteční sběrači a houby raději darujete?

Kozák habrový | Foto: Miroslav Vondráček