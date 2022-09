Výzva na houby. Našli jste něco? Pochlubte se našim čtenářům

/FOTOGALERIE/ Češi jsou národ houbařů, to se všeobecně ví. A stejně jako se rybáři rádi chlubí délkou svých úlovků, soutěží mezi sebou houbaři o to, kdo najde největší houbu nebo nejvíce košíků. Pochlubte se i vy svými houbovými úlovky a navnaďte další čtenáře na procházku do lesa.

Rodina Leblových: Letošní návštěva lesa v okolí Divišova. | Foto: Ludmila Leblová