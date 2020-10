Psal se rok 2002-3, kdy jsem měl tu čest seznámit se s vzácnou a dobrosrdečnou osobou – Princem Albrechtem von Croÿ, rodákem ze Slabec. Narodil se na jejich krásném zámku, který je chloubou naší obce. Měl jsem také tu čest poznat i jeho otce Prince Alexise v jeho již pokročilém věku. Jsem za to nesmírně rád.

Jak jsem se z jeho vyprávění dozvěděl, jejich osud nebyl nijak radostný. Žili si spokojeně až do onoho nešťastného roku 1948. Za války pomáhali mnoha lidem, jak materiálně, tak prací v širokém okolí. Někteří mu byli vděčni, ale někteří tak přívětiví nebyli. Poté bolševik ukázal svoji pravou tvář. Přišel den, kdy celou rodinu vyhnali ze Slabec, rozkradli velkou část jejich majetku a zámek jim ukradli. Ukradli i pozemky. Vypadá to jako špatný vtip, ale je to, bohužel, smutná realita.

Zámek chátral a pomalu se rozpadal. Bolševik užíval zámek jako kanceláře MNV, JZD, ordinace lékaře a poštu. Celý objekt totálně znehodnotil.

Po roce 1989 požádala rodina Croÿ o navrácení svého zámku. Bohužel, neúspěšně. Proč? To už je jiná historie. Svoji roli sehrály tzv. Benešovy dekrety atd. Poté si Princ Albrecht „zakoupil“ svůj majetek od člověka, kterému rodina tyto prostory darovala. Byly to konírny, sklepy, byt a hospodářské prostory. A mnozí s vás jistě ví, jak tyto prostory zvelebil. Paradox, že?

Asi před patnácti lety se podařilo zámek zvenku opravit. Jeho vnější vzhled se výrazně změnil a zapadl do krásného prostředí. Bohužel, Princ Albrecht se na něj mohl dívat jenom z dálky. Jistě byl rád, ale bylo mu to moc líto, neboť on by také svůj majetek jistě dobře a rád spravoval.

Na závěr bych mu rád za všechno ze srdce poděkoval a popřál mu, aby tam nahoře poznal spravedlnost. Díky, Princi!

Autor: Za Dobře utajenou country Vladimír Škrlant, prezident