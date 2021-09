Zavzpomínejte si díky výstavě v Samson Cafeé na výtvarníka Květoslava Blažka

Srdečně zveme na výstavu děl Slávka Blažka do Galerie Samson Cafeé v Rakovníku, která je aktuálně vidění, a to až do 19. listopadu!

Dílo Slávka Blažka. | Foto: Muzeum T.G.M. Rakovník