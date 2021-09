Na podzim roku 2019 vstoupila skupina již do své 44. sezóny. Za tuto dobu vydala deset řadových alb: Dva havrani (1992), Duše mé lásky (1994), Čarodějnice z Amesbury (1996), Má pravá láska (1997), Alison Gross (2000), Vzdálené ostrovy (2003), Jestřáb (2006), Království Keltů (2010), Tesař z Nazareta (2014) a Návrat krále (2019). V roce 1998 vyšel na CD živý záznam koncertu – Asonance Live (1998), v roce 2008 vydala skupina na DVD s názvem 30 let na podiu obsahující dvouhodinový videozáznam vystoupení, v roce 2010 dva videoklipy k písním Dva havrani a Čarodějnice z Amesbury a koncem roku 2017 i 16GB flashdrive s videozáznamem koncertu (v HD rozlišení) k 40. výročí založení skupiny, který se uskutečnil na podzim roku 2016 v pražské Hybernii.

Srdečně zveme v rámci Středočeského kulturního léta na koncert skupiny Asonance. Koncert se uskuteční dne 10. září 2021 v Autocampu Jesenice u Rakovníka od 19 hodin, předprodej na ticketlive.cz. Skupina Asonance patří k nejstarším skupinám působícím na české folkové scéně - její vznik se datuje až do roku 1976. Skupina patří k uznávaným interpretům irských a skotských balad, tanců a instrumentálních skladeb jako jsou reel, jig nebo hornpipe.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.