Mohlo by se zdát, že taková akce je určena pro odborníky, ale ve skutečnosti podobné aktivity slouží spíše k bourání bariér mezi autorem a divákem. Skromná výtvarnice sice začala vyprávěním o svých výtvarných začátcích a některých technologických problémech spojených s její tvorbou, ale jinak věcně popisovala své obyčejné inspirační zdroje, které nachází „pouhým“ pozorováním nejbližšího okolí, jako jsou výhledy do zahrad nebo sousedských balkónů. Zároveň přiznala, že inspirací jí jsou i dobré dokumentární pořady v televizi.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.