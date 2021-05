V ČD Muzeu v Lužné u Rakovníka čeká na dospělé i děti největší sbírka parních lokomotiv na našem území, z nichž některé pamatují ještě období Rakouska-Uherska. Kromě parních lokomotiv zde návštěvníci mohou vidět také historické motoráčky, dieselové či elektrické lokomotivy, dobové osobní a nákladní vozy a spoustu dalších zajímavých exponátů ze železničního provozu.

„Naposledy bylo muzeum otevřeno v říjnu loňského roku, několikaměsíční pauzu vyvolanou pandemií koronaviru jsme však využili například pro úpravu vstupní části areálu. Party pracovníků kolem lokomotiv a vozidel ČD Muzea v Lužné i po celé republice pak tento čas zužitkovali k jejich časově náročnější údržbě. Jsme tedy v plné zbroji připraveni na sezónu,“ říká Marek Plochý, ředitel ČD Muzea v Lužné u Rakovníka, a dodává: „Muzeum není určeno jen pro železniční fandy, na své si tu přijdou i rodiny s dětmi. Součástí expozice je nový interaktivní exponát parní lokomotivy 310.127 s přezdívkou Kafemlejnek, který rozhodně ocení nejedna ratolest.

Ten si totiž na rozdíl od většiny ostatních vystavených kousků mohou lidé dokonce osahat, a to včetně kabiny s řadou ovládacích prvků. Ty nejmenší opět rádi svezeme na takzvané ‘úzkokolejce‘. Jde o skutečnou mašinku s opravdovými vagónky, jen v menším provedení. Jezdí malou rychlostí a na její provoz dohlíží odborný personál.“Železniční muzeum ČD se nachází v sousedství stanice Lužná u Rakovníka a je snadno dostupné vlakem. Jeho návštěvu lze spojit s cestou do křivoklátských lesů, historického města Rakovníka nebo do dalších turistických cílů v okolí.Podrobné informace o ČD Muzeu v Lužné u Rakovníka, aktuální otevírací době a nostalgických jízdách parních či motorových vlaků jsou na stránkách www.cdnostalgie.cz.

Autor: Robert Pagan, České dráhy