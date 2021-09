Řada mimořádných komentovaných prohlídek čeká na zájemce v Kolíně, a to například v místní radnici, v chrámu sv. Bartoloměje se zvonicí a kostnicí nebo při městských hradbách. U příležitosti Dnů evropského dědictví v Kolíně rovněž dojde k položení nových kamenů zmizelých do místních ulic. V nedalekém Nymburce se chystají komentované prohlídky kostela sv. Jiljí a kaple sv. Jana Nepomuckého a své brány také mimořádně otevře areál opravárenského závodu DPOV, a. s. – PSO Nymburk a areál železničních opravárenských závodů NYMWAG CS a. s.

Dny evropského dědictví (EHD) každoročně otevírají co nejvíce zajímavých a výjimečných architektonických, archeologických a sakrálních památek, muzeí, galerií a knihoven, technických památek a militarií, budov, objektů i dalších prostor, uchovávajících neuvěřitelně rozsáhlé množství sbírkových fondů a movitého kulturního dědictví. V České republice se akce pravidelně koná již od roku 1991. Od roku 1998 je jejím hlavním garantem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, které rovněž uveřejňuje kompletní seznam pořádaných akcí a zapojených míst na svých internetových stránkách www.historickasidla.cz.

Začátkem září se již tradičně po celé České republice nejširší veřejnosti otevírají brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor včetně těch, které jsou běžně zčásti nebo zcela nepřístupné, a to v rámci Dnů evropského dědictví. Letošní ročník proběhne od 10. do 19. září a jeho tématem budou Památky pro všechny. Ve středních Čechách se zájemci mohou v rámci akce zúčastnit mimořádných prohlídek v Kolíně, Nymburce, Slaném, Kutné Hoře, Mělníce, Třebovli či na tvrzi Hradenín, V Kutné Hoře, Vlašimi, Benešově a na zámku Růžkovy Lhotice se uskuteční mimořádné výstavy, dále se chystají koncerty, středověké slavnosti i poutní mše svatá.

