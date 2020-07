„Studoval jsem elektrotechniku, takže jsem k tomu měl vždy blízko. Spolupracuji na autech společně s bratrem Tomášem, který nyní dostudoval kybernetiku. Rozvoji elektromobility fandíme a snažíme se přicházet s něčím unikátním. Elektromobilita rozhodně dává, dle mého názoru, v současné době smysl,“ řekl tvůrce elBlesku Miroslav Blohmann ml.

Sledovali elektromobily, s kterými automobilky přicházejí, které jim ale přišly hodně drahé a složité. Chtěli přijít s autem za příznivou cenu, ekologickým, vhodným pro jízdu po městě i na dojíždění do práce či školy. Sledovali, jaké jsou ve světě možnosti a pustili se do toho. „Inspirovali jsme se v Číně, kde už jsou s elektromobilitou mnohem dále. U našich vozů pak nadále vylepšujeme jejich jízdní vlastnosti, kvalitu a vozy doplňujeme o inovativní funkce, například možnosti dobíjení pomocí slunce nebo propojení elektromobilu s chytrou domácností,“ sdělil Blohmann ml.

Před dvěma lety představili jako první elektromobil elBlesk elektrotříkolku, a to k 20. výročí založení firmy jejich rodičů v Klatovech. Všechny překvapí, jak je zastřešená tříkolka konstrukčně jednoduchá a zároveň funkční. „Je tam možnost výměnné baterie. Dále je možno instalovat rychlodobíjení, které jsme si vyvíjeli sami. Co se týká elektrických komponent, snažíme se o náš vlastní vývoj. Jsme schopni udělat různou vzdálenost dojezdu i rychlost dobíjení dle přání zákazníka. Zajímavé je, že s tříkolkou může jezdit mládež již od 15 let. Maximální rychlost je proto 45 km/h. Tříkolka elBlesk je ale žádaná i u seniorů,“ sdělil autor projektu.

DOBÍJENÍ SLUNCEM

Tříkolka ale jejich tvůrčí schopnosti neuspokojila, tak se vrhli na čtyřkolky. Ty mají, podobně jako tříkolka, vybavení běžného auta, jako je dotykové rádio s GPS, dálkové ovládání, parkovací kameru, elektricky ovládaná okna a podobně. ElBlesk čtyřkolky vypadají jako běžné auto, jen o trochu menší. Řídit se mohou už od 16 let a maximální rychlost je 80 km/h. „Naše elektromobily jsou pro dvě osoby. Velkou výhodou je, že se s nimi dá v řadě stojících vozů parkovat i kolmo k chodníku. Jeden je dlouhý 2,2 m a široký 1,3 m a druhý 1,4 m. Baví nás vymýšlet stále něco nového. Nyní jsme naše vozy vylepšili a upravili tak, že je možné je dobíjet přímo z fotovoltaických panelů. Když je jasno, je auto nabité zhruba za šest hodin. Cena za dobíjení je tak v podstatě nulová a použitá elektřina je prakticky bez emisí,“ představil novinku Blohmann ml.

Design a konstrukce aut pochází z Číny. Do Klatov přicházejí v rozmontovaném stavu a vozy jsou zde kompletovány a nadále vylepšovány. „Zabýváme se hlavně elektrickou částí vozů. Na všem můžeme pracovat díky rodičům, kteří nám poskytují zázemí ve své firmě a také díky tamním pracovníkům,“ poznamenal.

U tříkolky i čtyřkolky vyjde cestování mnohem levněji než s běžným autem. Jeden kilometr vyjde cca na 0,30 Kč. Na jedno nabití lze ujet buď 100 nebo až 200 km podle typu baterie. Ještě jednu velkou výhodu tyto elektrovozy mají. Nabíjí se z běžné domácí zásuvky. Trvá to šest až osm hodin a není zapotřebí dobíjet ze speciální dobíjecí stanice.

Cena tříkolek se pohybuje okolo sto tisíc korun, u čtyřkolek je cena zhruba dvojnásobná.

Autopark elektromobilů stále rozšiřují. Novinkou jsou například dodávky.