Stařeč na Třebíčsku a Havlíčkův Brod. To jsou dvě místa na Vysočině, kde kostelní věže zdobí unikátní čtyřiadvacetihodinové ciferníky. Netradiční hodiny mají své příznivce, kteří je jezdí obdivovat.

Kostel svatého Jakuba Staršího ve Stařči je unikát. Na věži jsou totiž kromě klasických i čtyřiadvacetihodinové hodiny. Ty byly v minulosti plně funkční. | Foto: Deník/Ivana Říhová

Čtyřiadvacetihodinový ciferník na kostele svatého Jakuba staršího ve Starči pochází z roku 1597 a je doplněný i slunečními hodinami. „Když byly volné podmínky pro cestování, tak zde pravidelně stavěly autobusy, vždycky, vyšlo mnoho lidí a začali si to fotit. Lidé to ví, kdo se zajímá o sakrální stavby nebo o takové zajímavosti, tak si to dohledá, že je zde taková raritka v podobě čtyřiadvacetihodinového ciferníku,“ řekl starosta Starče Čestmír Linhart.