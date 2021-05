Zoufalí majitelé lázeňských objektů, většinou závislí na bohaté zahraniční klientele, především ruské, kterou covid přes hranice nepustí, z města prchají. Ovšem s vidinou tučného konta v bance. Nemovitosti, a to i v těch nejlukrativnějších lokalitách, totiž nabízejí k prodeji za desítky milionů korun. A s cenou dolů jít nechtějí.

Například hotel Petra Velikého je k mání za 73 milionů korun, komplex Mariolázeňská za 55 milionů, Zámecký Vrch za 27 milionů, hotel ALI za 55 milionů, pro hotel Eliška v blízkosti chrámu sv. Petra a Pavla je cena stanovena na 83 milionů, Ostende u Grandhotelu Pupp je nabízen za 120 milionů.

U nejpřepychovějších hotelů cenu majitelé nezveřejňují a raději preferují diskrétní jednání. Kolik stojí skvostná empírová Vila Lützow postavená v roce 1854 s památnou rotundou s kočkou drze vystrkující zadek směrem k tehdejší karlovarské radnici, to není u nabídky prodeje uvedeno.

Pokřivený realitní trh

Faktem je, že jde o nemovitou kulturní karlovarskou památku, citlivě renovovanou ruským oligarchou, o níž se traduje, že jde o třetí nejdražší vilu v Česku. Má devět pokojů a zahradu o 400 metrech čtverečních. Krásou a přepychem je tato vila vyhlášena.

„Všichni tito podnikatelé doplácejí na zdejší pokřivený realitní trh. Draze koupili a o investované peníze nechtějí přijít. Myslel jsem, že tahle krize přijde dříve, čekalo se to,“ vysvětlil příčinu jeden z makléřů. To je názor i Davida Keilhauera, jednatele realitní kanceláře DUMRealit „Prodej luxusních rezidencí i hotelů začal ještě před covidem, pandemie ho jenom uspíšila. To byla taková ta pověstná poslední kapka,“ uvedl.

Tato realitka má v nabídce například vyhlášený hotel na kolonádě Jean de Carro za 80 milionů nebo Golf Cihelny, u nichž cenu neuvádí. Solventní zájemce realitka má, ovšem ti vyčkávají. Stejně jako majitelé, kteří nechtějí nemovitost prodat pod cenou.

Také podle makléřky Denisy Pilařové z MGH Consult není o nabídky hotelových jednotek přímo k prodeji nouze. „Mění se trh, ale každá věc má svého kupce. Budoucnost je nejistá, majitelé nevědí, co bude za rok, a zda se do zavedených značek vrátí stálá klientela,“ podotkla.

Podle realitního makléře Jakuba Žikeše je nyní třeba vyčkat na vyčíslení pocovidových škod, protože teprve pak se teprve uvidí, jak zareagují banky. „Kdo má peníze, kupuje. Ale většinou jdou v karlovarských čtvrtích na odbyt byty, super je, že konečně za normální ceny, ale nad lázněmi visí velký otazník. Kdo ty rezidence koupí? Nepředpokládám, že to budou české fondy, ty se do Varů necpou, a zda to budou korporace či klientela ze západu nedokáži odhadnout. Spoléhat se na bohaté Rusy nelze a banky předražené nemovitosti také kupovat nebudou. Budoucnost Karlových Varů je prostě velký otazník,“ uvedl Žikeš.

Primátorka: Nutný je návrat ke kvalitě

Karlovarská primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) výprodej Karlových Varů sleduje. A obavy si raději nepřipouští.

„Vím, že se v nedávné době zrealizovala koupě dvou karlovarských hotelů, kde částka nebyla vůbec nízká. Tedy stále je dost investorů, kteří chtějí do podobných projektů investovat. To, že v současné době cestovní ruch upadá neznamená, že tomu tak bude stále. Věřím, že i tato oblast se postupně znovu nadechne, neboť lidé cestovat a poznávat chtějí,“ uvedla.

Podle ní se možná naopak najdou takoví investoři, kteří pochopí, že je důležité nabídnout něco ojedinělého, jedinečného. „A Karlovy Vary to jistě mají. Léčení, jako součást starání se o vlastní zdraví je zde už po staletí. Současná generace si to možná začne opět daleko více uvědomovat. Bohužel se nám vytratila jedinečnost v kvalitě nabízených služeb. Ubytování se nyní odehrává v rovině, kdo nabídne nejlepší cenu, nikoliv vysokou kvalitu. A to je krátkozraké. Vyvolává to jen cenovou válku, kdy mně někdy není ani jasné, jak jsou z nabízené ceny hotely schopny hradit všechny související náklady. Je zapotřebí vrátit do našeho města kvalitní služby, které budou srovnatelné s městy jako Baden Baden, Bath a mnoho dalších. Tady nám trochu ujel vlak. Ceny bychom chtěli stejné, ale kvalita nabízených služeb je bohužel jinde. A když umějí tato města mít svou klientelu, tak bychom to měli umět i my,“ je přesvědčená primátorka.

Ovšem i ona si je vědoma těžkosti současné situace. „Na druhou stranu ji beru jako obrovskou výzvu a příležitost, jak nastartovat věci nově,“ zdůraznila primátorka.