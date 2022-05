Podezřelým je 31letý manžel zemřelé ženy, který po výbuchu skončil s popáleninami v ostravské nemocnici.

"S podezřelým v současné době nelze provádět úkony trestního řízení, a to s ohledem na jeho zdravotní stav," sdělila mluvčí policie.

Podle informací Deníku jsou jednou z možných příčin hrůzné událostí spory mladého manželského páru.

Loučka je v šoku ze smrti maminky a tří dětí. Byl manžel schizofrenik?

V neděli záchranáři v souvislosti s výbuchem informovali o 31letém zraněném muži. Toho vrtulník převezl na popáleninové centrum.

Po celodenním vyšetřování a prohledávání sutin si případ převzali krajští kriminalisté. „Událost vyšetřují jako násilný trestný čin," uvedla v neděli v podvečer Barbora Balášová z krajské policie.

VIDEO: Výbuch domu v Loučce. Kriminalisté vyšetřují násilný trestný čin

Podle informací, které Deník získal na místě události, se Loučkou ozvala po páté hodině ranní obrovská rána. Dům patří mladé rodině, žili v něm manželé a tři děti.

"Byla to velká rána, nevěděli jsme v první chvíli, co se stalo," uvedl soused z nedalekého domu. Podle něj mladá rodina žije v Loučce asi sedm let, nepamatuje si jakékoli problémy. "Ona je Slovenka, je to slušná rodina," uvažoval místní muž.

Na místě byl po výbuchu nalezen právě otec dětí a majitel domu. Zraněného jednatřicetiletého muže přepravil záchranářský vrtulník do nemocnice.

„Byl transportován na popáleninové centrum v Ostravě. Při příjezdu naší posádky byl v bezvědomí, přenesený mimo dům. Utrpěl četné popáleniny. Přepravován byl už ve stabilizovaném stavu,“ uvedl už během nedělního dopoledne mluvčí záchranářů Zlínského kraje Jakub Omelka.

K zásahu jelo osm jednotek hasičů, na místě působil i USAR tým (Vyhledávací a záchranný odřad do obydlených oblastí) Moravskoslezského kraje a Záchranný tým Hlučín.