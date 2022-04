O umístění do vazby rozhodoval v úterý dopoledne Okresní soud v Karlových Varech. „Obviněná byla vzata do vazby. Ženě hrozí sazba odnětí svobody 15 až 20 let a hrozí nebezpečí, že by se mohla skrývat," vysvětlila soudkyně Michaela Jasová, která o vazbě rozhodovala.