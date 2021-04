Osmasedmdesátiletý Josef Kamp z Vojslavic pamatuje stavbu obou částí Vojslavického mostu. Původní konstrukci měl takříkajíc z první ruky, protože jeho tatínek na ní pracoval.

Vojslavický most. | Foto: Deník/Jana Kudrhaltová

Kolik vám bylo let, když stavba začala?

To mi byly tři. Pokračovalo se až osmačtyřicátého roku minulého století, kdy už jsem chodil do školy. O rok později, v devětačtyřicátém, se však přestalo, protože ji tehdejší režim zakázal. Most od silnice oddělila asi desetimetrová mezera, aby tam nebyl žádný vjezd.